Si chiama Hello Christmas market la prima edizione del mercato artigianale promosso in via Carlo Alberto, nel cuore del centro storico di Monza. L’appuntamento è per domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19. Un piccolo itinerario per celebrare l’artigianalità, il fatto a mano e lo spirito di comunità.

Monza: il Natale artigianale e solidale di via Carlo Alberto, la prima edizione di Hello Christmas Market

A promuovere l’iniziativa è Amerigo Concept store che ha coinvolto nel progetto anche le vicine vetrine di Martino Midali e Punti & fantasia.

Centro del mercatino artigianale sarà il cortile di Dori bistrot in via Carlo Alberto. Qui i visitatori potranno scoprire brand artigianali, atmosfere natalizie e tante idee regalo. All’esterno dei negozi, invece, saranno allestite creazioni e scenografie pensate appositamente per rendere l’evento «un’esperienza magica e immersiva», spiega Matteo Perego, di Amerigo.

Monza: il Natale artigianale e solidale di via Carlo Alberto, duomo e arengario diventano addobbi

«La prima edizione dell’evento nasce in collaborazione con Contridea, laboratorio educativo aperto alla città che valorizza le capacità e le attitudini delle persone attraverso il fare, promuovendo inclusione, manualità e partecipazione attiva. Un progetto che unisce artigianato e solidarietà, trasformando lo shopping natalizio in un gesto di condivisione e attenzione verso gli altri».

E proprio in occasione della prima edizione dell’evento, Amerigo presenterà gli addobbi natalizi pensati per rendere omaggio a Monza, ispirati a due dei suoi monumenti più celebri: il duomo e l’arengario.

«Hello Christmas market è molto più di un mercatino: è un invito a vivere il Natale con bellezza, creatività e solidarietà, sostenendo le eccellenze locali e il valore del fatto a mano nel centro storico di Monza», conclude Perego.