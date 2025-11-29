Monza Cronaca

Monza: il Natale artigianale e solidale di via Carlo Alberto (dove i monumenti diventano addobbi)

Domenica 30 novembre c'è Hello Christmas market ed la prima edizione del mercato artigianale promosso in via Carlo Alberto, nel cuore di Monza.
Monza Natale Amerigo concept store

Si chiama Hello Christmas market la prima edizione del mercato artigianale promosso in via Carlo Alberto, nel cuore del centro storico di Monza. L’appuntamento è per domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19. Un piccolo itinerario per celebrare l’artigianalità, il fatto a mano e lo spirito di comunità.

A promuovere l’iniziativa è Amerigo Concept store che ha coinvolto nel progetto anche le vicine vetrine di Martino Midali e Punti & fantasia.

Centro del mercatino artigianale sarà il cortile di Dori bistrot in via Carlo Alberto. Qui i visitatori potranno scoprire brand artigianali, atmosfere natalizie e tante idee regalo. All’esterno dei negozi, invece, saranno allestite creazioni e scenografie pensate appositamente per rendere l’evento «un’esperienza magica e immersiva», spiega Matteo Perego, di Amerigo.

Monza: il Natale artigianale e solidale di via Carlo Alberto, duomo e arengario diventano addobbi

«La prima edizione dell’evento nasce in collaborazione con Contridea, laboratorio educativo aperto alla città che valorizza le capacità e le attitudini delle persone attraverso il fare, promuovendo inclusione, manualità e partecipazione attiva. Un progetto che unisce artigianato e solidarietà, trasformando lo shopping natalizio in un gesto di condivisione e attenzione verso gli altri».

E proprio in occasione della prima edizione dell’evento, Amerigo presenterà gli addobbi natalizi pensati per rendere omaggio a Monza, ispirati a due dei suoi monumenti più celebri: il duomo e l’arengario.

«Hello Christmas market è molto più di un mercatino: è un invito a vivere il Natale con bellezza, creatività e solidarietà, sostenendo le eccellenze locali e il valore del fatto a mano nel centro storico di Monza», conclude Perego.

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

