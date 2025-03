Monza: il giardino di via Gallarana per Peppino Impastato

Il giardino di via Gallarana a Monza sarà dedicato a Peppino Impastato, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978: lo ha deciso il consiglio comunale che ha approvato all’unanimità la mozione presentata da Francesco Racioppi di LabMonza. La dedica, ha spiegato l’esponente della lista civica, è stata proposta da alcuni cittadini e dai movimenti che si battono contro la criminalità organizzata in quanto nel parchetto c’è un albero dedicato a Impastato, curato da una cooperativa sociale. Il democratico Leonardo Braccio ha suggerito la creazione di un percorso con tappe simboliche come via Gallarana, il luogo in cui è stato bruciato il cadavere di Lea Garofalo e i beni confiscati alle mafie con cui sensibilizzare gli studenti e i ragazzi che frequentano gli oratori.