“In viaggio con Tito-L’unica differenza è che siamo uguali” promuove l’inclusione nell’istituto comprensivo Anna Frank di Monza. Venerdì 9 maggio, Mara Navoni, genitore e presidente dell’associazione Mondoabaut di Cologno Monzese, e Valentina Tagliabue, referente del comitato genitori e consigliera del plesso, hanno letto la storia di Tito a 128 alunni della scuola media. «Questo breve racconto narra di un mondo parallelo dove i bambini possono immedesimarsi in Tito e solo in questo modo capire quegli elementi trasversali della disabilità, riuscendo così a rapportarsi con gentilezza con chi ha dei deficit, comprendendo le loro abitudini e comportamenti -ha detto Navoni-. Tutto ciò porta a sviluppare maggiormente l’inclusione tra gli studenti e sentirlo descrivere da un genitore che vive questa esperienza può essere un’opportunità per conoscere meglio il mondo della disabilità. Proprio per questo voglio ringraziare la dirigente scolastica Iole Rita Latino e il vicepreside Aldo Zaboi, Valentina Tagliabue, che ha preso contatto con la nostra associazione, e non per ultimo il Rotary Club con cui il fumetto è stato realizzato. Mondoabaut nasce dal desiderio di una famiglia di mettere a disposizione le esperienze di vita derivate dall’incontro tra la diagnosi di autismo del figlio Matteo e l’analisi del comportamento applicata, dopo averne visto con i propri occhi l’efficacia ed i risultati ottenuti».

Comprensivo Anna Frank: il commento di Navoni

Le protagoniste della mattinata



«L’attività del nostro progetto promuove la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico ed alla realizzazione di una rete di assistenza all’individuo ed alla sua famiglia dal momento della diagnosi sino alla presa in carico –ha proseguito Navoni-. Con il supporto di professionisti certificati, incontrati lungo il nostro cammino, iniziamo insieme presso Il Centro un percorso personalizzato secondo principi e metodologie educative avanzate, basate esclusivamente sull’analisi del comportamento applicata (ABA). Speriamo di poter portare “In Viaggio con Tito” anche in altre scuole del territorio».

Comprensivo Anna Frank: il parere di Tagliabue



«L’incontro di questa mattina con i bambini è stato certamente positivo -ha commentato Tagliabue– e siamo contenti perché con il comitato genitori stiamo organizzando diversi incontri e progetti per il mondo della scuola. Vogliamo ringraziare Mondoabaut per aver accettato il nostro invito a partecipare al progetto “Inclusione 360°” e grazie a tutti i docenti dell’istituto Anna Frank, che ci hanno permesso di fare una lezione un po’ diversa dal solito per parlare di un tema così importante».