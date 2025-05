Monza: i diplomati del 1975 del liceo Frisi si ritrovano 50 anni dopo

C’era una volta il liceo Frisi e c’è ancora, a Monza. Anzi: per qualcuno, qualche anno fa, sentire sbandierare i drappi della contesa eterna tra lo scientifico e il liceo classico Zucchi, è venuta in mente la contesa eterna tra l’università di Cambridge e quella di Oxford, nel Regno unito. Che, ridotta ai minimi termini del capoluogo della Brianza, un suo senso lo ha eccome.

Monza: i diplomati del 1975 del liceo Frisi e la serata speciale

Lo ha per esempio per gli studenti che mercoledì 21 maggio, a cinquant’anni dalla maturità, in 19 che un tempo avevano composto la quinta A del Paolo Frisi di Monza che si è diplomata nel 1975, “si sono ritrovati per una serata speciale all’insegna dei ricordi e dell’amicizia“. Si tratta, raccontano, di undici (oggi) uomini e otto (oggi) donne – allora ragazzi – che “hanno partecipato alla cena tenutasi al ristorante della Villa reale di Monza, “luogo scelto non solo per il suo valore simbolico ma anche per celebrare in modo elegante un anniversario così importante. Durante la serata, non sono mancati momenti toccanti e pieni di calore: tra questi, una videochiamata con un ex compagno oggi residente negli Stati Uniti, che ha voluto salutare il gruppo nonostante la distanza“.

Monza: i diplomati del 1975 e il regalo alle compagne del Frisi

La quinta A del Frisi di Monza oggi

Una serata di battute, di aneddoti scolastici e di racconti di vita, “scivolata via con leggerezza e gioia. Un clima così sereno e affiatato che persino il cameriere, al termine della cena, si è sentito in dovere di complimentarsi: siete proprio una bella classe, ha detto. “A sorpresa, gli uomini hanno voluto chiudere la serata con un gesto galante, regalando a ciascuna compagna di classe un mazzo di rose e peonie, tra lo stupore e la commozione generale. Un incontro carico di emozione, che ha confermato come certi legami – nati tra i banchi di scuola – resistano davvero al passare del tempo”, raccontano i protagonisti.