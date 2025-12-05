Monza: gli ortodossi comprano l’ex chiesa di San Gregorio

Il sogno era nel cassetto da tempo, ora c’è l’ufficialità: la comunità ortodossa rumena di Monza ha acquistato dalla curia di Milano la chiesa di Tutti i santi di via Guarenti. L’atto di acquisto è stato firmato lo scorso 3 dicembre.

Una gioia per la comunità guidata da padre Pompiliu Nacu, che da 22 anni anima gli spazi della ex chiesa di San Gregorio, luogo di preghiera e incontro per i tanti fedeli ortodossi rumeni, e non solo, di Monza e del circondario. «Grazie alla volontà delle autorità cattoliche la nostra comunità ha beneficiato di un diritto di superficie di trent’anni, e qui ha potuto svolgere ininterrottamente le attività – commenta il parroco, padre Nacu insieme al collega sacerdote Eugen Ioan -. Esprimo il mio ringraziamento a tutti i fedeli, con la loro dedizione e sacrificio, hanno sostenuto la realizzazione di questo progetto. Esprimiamo particolare gratitudine consolato rumeno che ha dato un contributo essenziale all’acquisizione della chiesa».

Monza: i ringraziamenti della comunità ortodossa

Tanti i ringraziamenti che padre Nacu ha voluto ufficializzare in un sentito post pubblicato sui social: dalla curia di Milano con l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini e monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la missione e l’azione sociale, don Giuseppe Massaro, parroco della comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore, «per la vicinanza e l’aiuto offerto durante tutto questo processo».

Nel 2022 la parrocchia Tutti i santi aveva presentato il progetto per la realizzazione di un nuovo oratorio, uno spazio adiacente la chiesa, destinato alle attività per i tanti bambini e ragazzi che frequentano la comunità ortodossa. Un’idea che non si è però mai concretizzata. Oggi però la comunità ortodossa rumena può finalmente festeggiare l’acquisizione della chiesa che per oltre due decenni è la casa di moltissimi fedeli, luogo di incontro e confronto, di dialogo tra culture e fedi.