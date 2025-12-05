Monza Cronaca

Monza: gli ortodossi comprano l’ex chiesa di San Gregorio

L'acquisto è stato siglato con la Curia di Milano il 3 dicembre, la felicità della comunità religiosa per la chiesa che oggi è intitolata a Tutti i santi.
di
Pasqua ortodossa san Gregorio
Pasqua ortodossa a Monza

Il sogno era nel cassetto da tempo, ora c’è l’ufficialità: la comunità ortodossa rumena di Monza ha acquistato dalla curia di Milano la chiesa di Tutti i santi di via Guarenti. L’atto di acquisto è stato firmato lo scorso 3 dicembre.

Una gioia per la comunità guidata da padre Pompiliu Nacu, che da 22 anni anima gli spazi della ex chiesa di San Gregorio, luogo di preghiera e incontro per i tanti fedeli ortodossi rumeni, e non solo, di Monza e del circondario. «Grazie alla volontà delle autorità cattoliche la nostra comunità ha beneficiato di un diritto di superficie di trent’anni, e qui ha potuto svolgere ininterrottamente le attività – commenta il parroco, padre Nacu insieme al collega sacerdote Eugen Ioan -. Esprimo il mio ringraziamento a tutti i fedeli, con la loro dedizione e sacrificio, hanno sostenuto la realizzazione di questo progetto. Esprimiamo particolare gratitudine consolato rumeno che ha dato un contributo essenziale all’acquisizione della chiesa».

Monza: i ringraziamenti della comunità ortodossa

Tanti i ringraziamenti che padre Nacu ha voluto ufficializzare in un sentito post pubblicato sui social: dalla curia di Milano con l’arcivescovo, monsignor Mario Delpini e monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la missione e l’azione sociale, don Giuseppe Massaro, parroco della comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore, «per la vicinanza e l’aiuto offerto durante tutto questo processo».

Nel 2022 la parrocchia Tutti i santi aveva presentato il progetto per la realizzazione di un nuovo oratorio, uno spazio adiacente la chiesa, destinato alle attività per i tanti bambini e ragazzi che frequentano la comunità ortodossa. Un’idea che non si è però mai concretizzata. Oggi però la comunità ortodossa rumena può finalmente festeggiare l’acquisizione della chiesa che per oltre due decenni è la casa di moltissimi fedeli, luogo di incontro e confronto, di dialogo tra culture e fedi.

L'autore

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

Tags