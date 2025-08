Monza, giacigli di fortuna e furto di elettricità nello stabile comunale di piazza Cambiaghi

La Polizia locale di Monza ha colto tre persone a occupare abusivamente uno stabile di proprietà comunale in piazza Cambiaghi. Una è stata arrestata in quanto già condannata per un reato analogo. Gli agenti dell’Ufficio Quartieri del Comando di via Marsala sono entrati in azione nella mattinata di giovedì 31 luglio insieme ai colleghi del Radiomobile identificando tre persone trovate all’interno dello stabile, dove, tra l’altro avrebbero usato illecitamente dell’energia elettrica manomettendo l’impianto elettrico con allacci di fortuna. Un intervento scattato dopo la segnalazione di alcuni ambulanti del mercato che hanno notato movimenti sospetti nell’edificio, posto sul lato nord della piazza.

Monza, tre identificati nello stabile e una donna arrestata per una condanna definitiva

I tre identificati, due uomini, del 1976 e del 1981, e una donna del 1998 avevano allestito giacigli di fortuna. Accompagnati al comando per l’ identificazione e il fotosegnalamento sono stati tutti indagati per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. La donna, colpita da un provvedimento di carcerazione definitiva conseguente ad una condanna per un reato analogo, nel 2019, è stata accompagnata al carcere di San Vittore di Milano.