Monza: furto con scasso, bici rubate salvate dalla banca

Due biciclette rubate da una abitazione recuperate e restituite al proprietario grazie ai dipendenti di una banca. Nella notte tra il 3 e 4 dicembre i ladri sono entrati in azione in una zona periferica di Monza: furto con scasso e bottino di valore.

Monza: furto con scasso, i dipendenti di una banca avevano già messo al riparo il bottino

La svolta venerdì mattina: sul posto per un sopralluogo, gli agenti dell’Ufficio di polizia giudiziaria della polizia locale hanno notato la presenza delle telecamere di sicurezza sulla facciata di una banca vicina alla casa colpita. Così nelle immagini si sono visti i dipendenti all’apertura degli uffici alle 8 del mattino del giovedì: notate le biciclette appoggiate al muro, una del valore di circa 2mila euro, le avevano messe al sicuro nel cortile per consegnarle poi alle autorità.

Fare due più due è stato semplice e il proprietario è potuto tornare in possesso delle sue bici. Le indagini per identificare i responsabili continuano con l’acquisizione di nuove immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto.