Monza: Foa Boccaccio entra all’ex Macello, c’è un concerto per il 25 aprile

Venticinque aprile con sorpresa per i residenti della zona dell’ex Macello a Monza: con un giorno di anticipo sulla Liberazione, e come annunciato mercoledì sera sui social, la Foa Boccaccio ha organizzato un concerto che, a partire dalle 16, prevedibilmente ha in programma di andare avanti fino a notte. Si intitola Banditi, è nell’ambito di “1945-2025 make antifa great again“, con libero riferimento al Maga a stelle e strisce, e prevede l’esibizione di diversi gruppi, drink e food e ingresso con sottoscrizione. All’entrata infatti c’è un banchetto. Una situazione che infastidisce i residenti fin dalle prime note.