Monza: finanzieri in congedo, “servizi ausiliari” agli uffici della Procura

Svolgeranno ancora “servizi ausiliari” negli uffici giudiziari di Monza i componenti della Sezione di Monza “M.C. Centrone Francesco” della Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. E’ stato infatti rinnovato, grazie al Comando provinciale delle Fiamme Gialle, il protocollo d’intesa tra il sodalizio e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e il Comune.

L’intesa è stata siglata dal procuratore capo Claudio Gittardi, dal sindaco Paolo Pilotto e dal presidente della Sezione A.N.F.I. di Monza, tenente colonnello Michele Buccella. L’associazione supporterà gli uffici giudiziari della Procura che: “versano in gravi difficoltà a causa della carenza di personale e conseguente sovraccarico delle attività” spiega una nota del Comando monzese.

In concreto l’attività sarà svolta da sei volontari, militari in congedo, della Associazione: il sottotenente Francesco Pecora, il luogotenente Guido Finocchio. il maresciallo aiutante Mariano Pelliccia, il maresciallo Massimo Dalla Pria, il brigadiere capo Gerardo Iannone e il brigadiere capo Giuseppe Pennisi, con il “decisivo contributo del Comune di Monza per i relativi oneri finanziari”. I sei volontari si occuperanno di servizi di accoglienza e informativi, di supporto amministrativo per il rilascio di certificati del casellario giudiziale nei confronti dei privati e del Comune e, in generale, di attività su progetti definiti o approvati dai dirigenti dell’ufficio giudiziario.

“Il protocollo d’intesa, nel disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune – spiega il Comando delle Fiamme gialle – consentirà di conseguire una maggiore efficienza dell’attività giudiziaria, dunque un tangibile beneficio per i cittadini, in ciò garantendo massimi standard di riservatezza”.