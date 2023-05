Monza: festa di San Fruttuoso, c’è il murales degli studenti per la pace

Si sono fatti notare gli studenti del liceo artistico Nanni Valentini, che nei giorni scorsi e fino a venerdì 5 maggio, hanno lavorato alla realizzazione del nuovo murales lungo via Sorteni a Monza, all’incrocio con via Po, proprio accanto al parco del Montagnone. Una grande scritta dedicata alla pace: “La pace inizia con un sorriso, partendo da noi”. E proprio la pace è il tema scelto per la festa di quartiere organizzata e promossa dalla Consulta di San Fruttuoso insieme alle associazioni del quartiere, iniziata lo scorso 3 maggio e che continuerà anche venerdì 5 e sabato 6 maggio.

Monza: festa di San Fruttuoso, il programma

Venerdì 5 maggio, alle 18, l’associazione culturale San Fruttuoso inaugura la mostra “L’ambiguità delle guerra”, di Ernesto Galimberti. Alle 21 spazio alla musica con il concerto jazz “La musica crea pace”.

Monza murales San Fruttuoso

Il clou della festa sarà sabato 6 maggio, quando verrà ultimato e inaugurato il nuovo murales alla presenza degli studenti che lo hanno realizzato. Verranno esposti anche i lavori degli alunni delle scuole Alfieri e Sabin. Sempre al Montagnone, alle 10, lezione aperta di tai chi. Alle 14, nel campetto di via Valosa di Sotto ci sarà la partita di cricket, mentre dalle 15.30 prenderà il via la partita di calcio in via Montanari. Alle 16.30 l’appuntamento è ancora al Montagnone con la country dance. E sempre qui la giornata si concluderà con l’iniziativa “Musica e parole di pace”, dove ognuno potrà esporre un testo a piacere che sarà accompagnato da un sottofondo musicale. Per partecipare occorre inviare una mail a ross.oro52@gmail.com.

Monza: festa di San Fruttuoso, «promuovere lo spirito di aggregazione»

«L’obiettivo di questa iniziativa è quello di promuovere lo spirito di aggregazione, di collaborazione e di inclusione tra i cittadini di San Fruttuoso e non solo, con l’intento di far germogliare la cooperazione tra coloro che abitano il rione», spiegano dalla consulta.