Monza, è il giorno del Premio Beato Talamoni: chi sono i benemeriti 2025

La Provincia celebra venerdì 3 ottobre con l’attribuzione del Premio Beato Talamoni – nato in questo giorno nel 1848 – i cittadini e le associazioni del territorio che incarnano «i valori fondanti della comunità brianzola: servizio, impegno civile, solidarietà, cultura e innovazione».

Monza, è il giorno del Premio Beato Talamoni: le benemerenze

La consegna della benemerenza è in programma alle 17.30, nel rinnovato auditorium Egidio Ghezzi, alla pofessoressa monzese Maria Rosaria D’Andria Sallustio, che ottenne l’indirizzo musicale alla Bellani, al manager sportivo Luca Guzzabocca, a Paolo Viganò, al campione di cricket Syed Zain Abbas Naqvi, all’associazione Servizio Cani Guida dei Lions che ha sede a Limbiate e alla memoria di Silverio Clerici, già sindaco di Lentate sul Seveso, vicesindaco di Monza e presidente dell’Ato, scomparso lo scorso gennaio.

Nelle scorse settimane il premio a Clerici era stato sollecitato da Francesco Cirillo, consigliere comunale e provinciale di Noi Moderati, ed era stata sposata da esponenti di tutti gli schieramenti.

Monza, è il giorno del Premio Beato Talamoni: le menzioni speciali

Saranno, inoltre, assegnate quattro menzioni speciali a Giancarlo Allegria, ad Antonio Angelo Viganò, all’Associazione calcio Renate e alla memoria del paleontologo Giorgio Teruzzi, concorezzese, uno degli studiosi più importanti nel panorama non solo nazionale, scomparso all’inizio dello scorso giugno. Grazie a una sua intuizione fu scoperto tra l’altro Ciro, poi studiato dall’altrettanto concorezzese Cristiano Dal Sasso: il primo dinosauro italiano, lo Scipionyx Samniticus.