Il Gruppo Volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza annuncia con soddisfazione l’ampliamento del proprio servizio in bicicletta con l’aggiunta di due nuove biciclette elettriche, messe a disposizione grazie al prezioso contributo di Atala e della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio.

Anc: le nuove biciclette saranno utilizzate nel parco di Monza

Il parco di Monza sarà la zona di maggior utilizzo delle biciclette

Le nuove e-bike realizzate dalla Atala sono caratterizzate da un telaio in alluminio, una batteria da 540 Wh e freni idraulici a 4 pistoni e presentano inoltre una livrea grafica personalizzata con i colori e i simboli del Gruppo Anc Monza. Questi mezzi moderni e performanti permetteranno ai volontari di operare con maggiore efficienza e rapidità, migliorando la qualità del servizio già attivo nel territorio cittadino e, in particolare, all’interno del parco di Monza, una delle aree verdi urbane più grandi d’Europa. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione e vicinanza alla comunità intrapreso dal Gruppo Volontariato Anc Monza, da sempre impegnato sul territorio monzese nel supporto alla cittadinanza anche durante eventi e attività pubbliche.

Anc: il commento del presidente Vito Potenza

I volontari in servizio con le biciclette

«Grazie alla generosità di Atala e della Bcc di Carate e Treviglio -dichiara il presidente del Gruppo Volontariato dell’Associazione carabinieri di Monza Vito Potenza–, potremo rendere ancora più efficace il nostro servizio. Le nuove bici elettriche ci consentiranno di essere presenti in modo anche sostenibile e più efficace, in particolare nelle aree verdi e pedonali del parco di Monza». Le biciclette elettriche entreranno in servizio nei prossimi giorni e saranno immediatamente impiegate nelle attività di presenza e supporto a beneficio di tutta la comunità monzese.