Monza, diffusero la fiction del Foa Boccaccio e diffamarono l’ex sindaco Allevi: due condanne

Due condanne a 600 euro di multa ciascuno per diffamazione, con concessione delle attenuanti: è la condanna stabilita dal Tribunale di Monza (giudice Roberta Russo) nei confronti di due tecnici identificati e processati per avere diffuso online, nel 2021, “Colpo di Grazia”, una fiction antagonista riconducibile al Foa Boccaccio di Monza che attaccava l’allora giunta di centrodestra sull’urbanistica. Rimasti invece ignoti gli autori della fiction.

Monza, misero in rete la fiction antagonista “Colpo di Grazia”: condannati due tecnici, dovranno pagare una multa

L’ex sindaco Dario Allevi e l’ex assessore alla sicurezza Federico Arena avevano chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento con 35mila euro di provvisionale subito esecutiva. Soldi che, hanno detto, saranno devoluti in beneficenza.

Il giudice ha stabilito per i due imputati che la pena è sospesa e la non menzione della condanna sul certificato penale. Dovranno pagare i risarcimenti dei danni alle parti civili con un’eventuale apposita causa. Il Tribunale ha stabilito una provvisionale immediata complessiva di 2250 euro (1.500 euro a favore di Allevi, e 750 per Arena) oltre che le spese legali.

Monza, i due tecnici condannati per la fiction rigettano le accuse: opera di ingegno

I due imputati hanno ammesso di avere sì diffuso la fiction ma hanno anche sostenuto che si trattava di opera d’ingegno, rigettando quindi le accuse di diffamazione, mentre i loro legali hanno parlato di “satira politica”. Intanto, il Foa Boccaccio, ha attivato una campagna “170K per un film” finalizzata a raccogliere fondi per dare supporto agli imputati in caso di risarcimento.