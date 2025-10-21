Monza, dà la casa comunale a uno straniero senza permesso di soggiorno: revoca della assegnazione

Pizzicato senza documenti né permesso di soggiorno, con un cospicuo gruzzolo in contanti, in una casa comunale di Monza. Nei confronti dell’occupante abusivo, un cittadino nordafricano, è stato emesso un ordine di espulsione dall’Italia mentre l’assegnatario si vedrà levare l’immobile.

La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre, durante un controllo ordinario nel quartiere Sant’Albino, da parte del personale del Nucleo Intervento Rapido Motociclisti dalla Polizia Locale di Monza, in collaborazione dei funzionari dell’ Ufficio Alloggi del Comune.

Monza, l’occupante abusivo espulso e revoca della assegnazione al titolare

L’inquilino abusivo è stato immediatamente sottoposto a identificazione: è emerso che non solo era sprovvisto di permesso di soggiorno, ma era anche in possesso di una considerevole somma di denaro contante della quale non ha saputo giustificare la provenienza. La somma è stata sequestrata per ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti.

Secondo la normativa in materia di immigrazione e sicurezza urbana, è stato emesso un ordine di espulsione nei confronti dello straniero. Parallelamente, l’Ufficio Alloggi del Comune ha avviato la procedura di revoca dell’assegnazione dell’immobile in quanto l’assegnatario, che sarebbe stato consapevole della occupazione, avrebbe violato le condizioni contrattuali e i principi di correttezza e trasparenza richiesti per l’accesso ai beni pubblici.