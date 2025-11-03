Monza: corteo contro le guerre il 4 novembre, appuntamento a San Rocco

Martedì 4 novembre, giorno della celebrazione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate nell’anniversario della vittoria dell’Italia nella Prima guerra mondiale, a Monza è un programma un corteo contro le guerre.

Monza: corteo contro le guerre il 4 novembre, organizzano le Rete Lotte Sociali e i Collettivi studenteschi

La Rete Lotte Sociali Monza e Brianza e i Collettivi studenteschi di Monza hanno organizzato la manifestazione “Contro la guerra e chi la produce”. Il concentramento è convocato alle 17.30 in via D’Annunzio angolo via Aquileia, nel quartiere San Rocco. “Tappa importante verso lo sciopero del 28 novembre indetto dal sindacalismo di base“, fanno sapere gli organizzatori.

Alla mattina è in programma la celebrazione istituzionale con il Comune e associazioni.