Una serata per discutere del “futuro dell’ex Fiat di viale Ugo Foscolo” dove sorgerà il “Boschetto verticale“: il confronto pubblico è stato organizzato dal comitato di Regina Pacis-San Donato SaicosavorremmoinComune per mercoledì 12 marzo.

Monza: confronto pubblico sul futuro di via Foscolo, il 12 marzo con i comitati della città

Alle 20.30 nella sala dell’oratorio di Regina Pacis (viale Foscolo, 2) sarà data “parola ai cittadini” per discutere di tutto quello che cambierà in quartiere con l’avvio del Pii Foscolo-Pascoli-Pellico, che porterà alla realizzazione del “Boschetto” progettato dallo studio dell’archistar Stefano Boeri: un progetto che, a più riprese nel corso degli anni, ha generato parecchi mal di pancia tra i residenti. In scaletta gli interventi degli architetti Oriano Durante dell’Osservatorio Città di Monza e di Giorgio Majoli, portavoce del Coordinamento comitati e associazioni di Monza. Majoli e l’avvocato del Coordinamento Mauro Mantica esporranno le osservazioni al Pii inviate al Comune.

Parteciperanno alla serata, che sarà moderata da Antonio Fracchiolla del comitato Saicosavorremmo, anche il consigliere comunale Paolo Piffer e la referente del Presidio ex macello Elisabetta Bardone.