Monza, chiusa una attività: blatte, lavoro nero e un dormitorio lager

Una attività etnica di somministrazione alimenti è stata chiusa a Monza dalla polizia locale per “irregolarità e mancanze igienico-sanitarie” dopo che gli agenti durante una ispezione hanno trovato blatte tanto da dover richiedere l’intervento di personale Ats (Igiene alimenti e Igiene pubblica).

Monza, i controlli della Polizia locale: trovata anche sostanza stupefacente

Non solo, riscontrata anche la presenza di due lavoratori senza contratto e l’attività era svolta senza la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Inevitabili conseguenze per il titolare, anche per la mancata osservanza degli obblighi di sorvegliabilità e la mancata registrazione sanitaria della attività. E’ stato inoltre diffidato dall’utilizzare un sottoscala, con annessa cucina, senza riscaldamento né finestre, come dormitorio.

Monza, i controlli della Polizia locale: droga nei bagni di un locale

Gli agenti, grazie all’unità cinofila, hanno inoltre rinvenuto della sostanza stupefacente nei servizi igienici di un’altra attività e in un cestino, per strada, altra droga nascosta in un panino.

Verifiche hanno riguardato anche una attività di acconciatore (sanzionato perché non era presente il direttore tecnico, figura professionale obbligatoria in questi casi), e un’attività di vendita di frutta e verdura.