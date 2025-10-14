Marco Cappato parteciperà a una cena di raccolta fondi a sostegno dell’associazione Luca Coscioni in programma venerdì 24 ottobre, alle 19.30, al ristorante Pizzaut a Monza. Il politico monzese, tesoriere dell’organizzazione ed ex europarlamentare della Lista Bonino, si confronterà con i rappresentanti delle cellule lombarde, gli attivisti e coloro che desiderano conoscere le campagne per i diritti civili, la libertà della ricerca scientifica e l’audoterminazione delle persone che l’organismo porta avanti da anni.

Monza, cena da Pizzaut per l’associazione Luca Coscioni: come prenotare

I promotori della serata, spiegano, hanno scelto Pizzaut in quanto oggi la tutela dei diritti delle persone con disabilità è una delle priorità dell’associazione.

La quota minima di partecipazione ammonta a 35 euro: le prenotazioni sono obbligatorie e vanno effettuate online.