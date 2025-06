Monza, casa abusiva con aria condizionata a San Fruttuoso: sequestrata dalla Polizia locale

Scoperta una presunta casa abusiva dotata di tutti i comfort a Monza, nel quartiere San Fruttuoso. La Polizia locale, intervenuta dopo una segnalazione, ha posto i sigilli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio per una verifica. Dall’ispezione è emerso che su un terreno è stato realizzato un edificio “adibito ad abitazione e dotato di tutti i comfort” compresa l’aria condizionata, dicono dal Comando di via Marsala. Una struttura che, da controlli effettuati dagli uffici, è risultata “completamente priva di permesso di costruire o di qualsiasi altro titolo abilitativo”, un immobile “edificato senza tenere in considerazione qualsiasi normativa in ambito edilizio e quindi non identificabile catastalmente e irrintracciabile ai fini dei tributi locali”.

Monza, sequestro preventivo di una presunta casa abusiva a San Fruttuoso

E’ quindi scattato il sequestro preventivo dell’immobile a carico di due cittadini, entrambi extracomunitari, che sono stati identificati come il proprietario e l’utilizzatore della struttura. In corso ulteriori verifiche. Nell’area è stata riscontrata anche la presenza “di una cospicua quantità di rifiuti e materiali di risulta” verosimilmente prodotti durante la edificazione.