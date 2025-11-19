Stava camminando verso la chiesa di San Gerardo a Monza per arrivare in tempo per l’inizio della messa l’anziana signora che la scorsa domenica è caduta sul marciapiede vicino a via San Gerardo, fratturandosi piede e malleolo.

Non è la prima volta che i fedeli della parrocchia, così come i residenti, denunciano il pessimo stato in cui versano le strade intorno alla chiesa, a ridosso del centro storico.

Monza: cade e si frattura un piede mentre va a messa, le richieste del parroco

Con loro anche il parroco, don Massimo Gaio, che racconta delle condizioni in cui versano le vie e gli angoli intorno alla parrocchia che conserva il corpo di san Gerardo.

Non solo strade consumate e marciapiedi ammalorati ma anche paletti divelti da gesti vandalici e mai sistemati, piante rimosse da anni e mai più ripiantumate e il porfido da rifare perché pericoloso. Nemmeno i quattro solleciti rivolti dal sacerdote all’amministrazione comunale affinché si mettesse mano alla manutenzione delle strade sono serviti (ad oggi) a sistemare la zona.

Monza: cade e si frattura un piede, in via San Gerardo e anche via De Leyva non sta bene

Se è così in via San Gerardo e davanti al sagrato della chiesa parrocchiale non va meglio in via De Leyva, la strada che porta verso il Nei, con il centro sportivo, la biblioteca e i giardini. «Basta percorrerla a piedi per vedere quanti problemi ci sono», continua don Gaio.

Problemi nei quali, letteralmente, capita inciampino gli utenti più fragili della strada, soprattutto gli anziani, vittime di buche e asfalto dissestato, proprio come è capitato all’anziana fedele che è inciampata in una crepa nel marciapiede mentre andava in chiesa.

Il problema non è circoscritto solo alla zona di San Gerardo ma anche alle strade del centro strico, non immuni da zone di incuria.