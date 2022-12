Monza: butta a terra la droga di fronte alla Polizia e scappa, arrestato

Era già noto alle forze dell’ordine e per questo la sera dell’1 dicembre è stato controllato dalla polizia in servizio in largo Mazzini, a Monza. Di fronte agli agenti ha prima buttato a terra un involucro con 88 grammi di hashish e poi è scappato. È nato così un inseguimento concluso in via Spalto Piodo, lungo il Lambro. I poliziotti a quel punto l’hanno perquisito trovando addosso all’uomo, nigeriano di 28 anni, altre quattro dosi di hashish e tre banconote da 50 euro.

Monza: butta a terra la droga di fronte alla Polizia e scappa, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione a fini spaccio

È stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Processato per direttissima è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’Ufficio immigrazione della Questura invece valuterà i provvedimenti relativi alla permanenza sul territorio italiano.