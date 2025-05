Monza, basta un temporale: allagata la scuola primaria Alfieri di San Fruttuoso

È bastato il violento temporale che si è abbattuto su Monza mercoledì 7 maggio, nel primo pomeriggio, per mostrare ancora una volta le tantissime (e pericolose) criticità della scuola primaria Alfieri. Alunni e insegnanti hanno raccontato dell’acqua che filtrando dai muri ha in poco tempo riempito la sala della mensa che si trova al primo piano. Non solo. La pioggia è poi corsa lungo le scale che portano all’ingresso della scuola di fatto allagando in poco tempo l’istituto.

Stesse scene anche nelle aule dove i bambini raccontano di aver visto l’acqua uscire dai muri lungo le pareti delle aule. Non ha retto nemmeno la palestra. Qui erano stati fatti negli scorsi anni dei lavori di rafforzamento delle pareti interne. La palestra si trova infatti al piano interrato della scuola e a ogni temporale finiva per allagarsi. Questa volta ha retto ma non del tutto. La furia improvvisa dell’acqua è riuscita a penetrare comunque dal livello della strada e ad arrivare fino ai muri della palestra.

Monza, i danni del temporale alla scuola Alfieri: allagamenti e controsoffitto crollato

Ma non solo. La mattina dell’8 maggio, all’arrivo alla scuola di via San Fruttuoso, l’ennesima sorpresa. Una parte del controsoffitto dell’atrio della scuola è crollato. Evidenti i pezzi rimasti a terra proprio mentre i bambini entravano in classe dopo il suono della campana. Non si sa se il distacco di questa parte del controsoffitto sia stato causato da un atto vandalico o dalle abbondanti piogge. Quello che è certo è che anche questa parte di scuola, che si trova all’esterno dell’edificio e quindi visibile anche ai passanti, è stata più volte segnalata anche dai cittadini perché pericolante ed evidentemente ammalorata.

Monza, le insegnanti della Alfieri: “Serve manutenzione straordinaria, scriveremo a Prefettura e Asst”

«Questa è una scuola molto vecchia che avrebbe bisogno di importanti e strutturati interventi di manutenzione straordinaria. Non bastano più sistemazioni saltuarie», spiegano le insegnanti. Ieri, 7 maggio, dopo il violento temporale la dirigente del comprensivo San Fruttuoso, Monica Ratti, è stata informata di quanto successo nella scuola. «Le segnalazioni per evidenziare le tante criticità di questo istituto vengono continuamente inoltrate agli uffici comunali competenti ma senza alcun risultato. Scriveremo anche alla prefettura e all’Asst di Monza. Poi davvero non sappiamo più a chi rivolgerci», continuano le docenti.

Tutte le scuole del comprensivo San Fruttuoso avevano scelto di non aderire all’ultima edizione delle Pulizie di primavera come segno di protesta verso l’amministrazione comunale che non ha mai risposto in maniera risolutiva alle richieste urgenti di intervento: dal montascale fuori servizio da mesi (che aveva costretto una alunna della primaria a mangiare da sola in classe perché impossibilitata a raggiungere il locale mensa al primo piano) alle due aule accanto alla mensa che sono chiuse da mesi perché dichiarate inagibili. E ora anche l’acqua dentro la scuola.