Un bambino da solo in un bar. Non per comprare una merenda, ma da solo a 9 anni senza nessuno che lo abbia raggiunto. È successo giovedì 18 settembre a Monza, nel quartiere di San Rocco. La segnalazione ha attivato l’intervento della polizia locale con una pattuglia del Nucleo Intervento Rapido.

Gli agenti motociclisti lo hanno messo in sicurezza, accompagnandolo al Comando per accertamenti. Quindi sono iniziate le indagini per risalire alla famiglia.

Monza: bambino di nove anni da solo in un bar, le indagini della polizia locale e i due fratelli

Grazie alle verifiche è stato possibile risalire alla madre, una cittadina peruviana, che inizialmente ha dichiarato di trovarsi a Milano per motivi di lavoro e di essere in arrivo. Poi sono stati rintraccati i fratelli maggiori, di 19 e 15 anni: erano a casa e sono stati accompagnati entrambi negli uffici di via Marsala per ulteriori approfondimenti.

Nonostante le sollecitazioni, la madre tardava ad arrivare: dopo aver detto di essere a Milano, ha dichiarato di trovarsi a Roma e di poter arrivare solo in tarda serata. Come poi è effettivamente, e finalmente, successo.

Nel frattempo gli agenti, dopo aver consultato i Servizi sociali del Comune di Monza e il Pubblico ministero di turno del Tribunale dei Minori, avevano deciso di affidare temporaneamente i due ragazzi minorenni al fratello maggiore, ritenuto idoneo alla custodia. Alla fine tutti sono tornati a casa con la mamma accompagnati da una pattuglia.

Monza: bambino di nove anni da solo in un bar, atti trasmessi al Tribunale dei minori

Gli atti relativi alla vicenda sono stati trasmessi al Tribunale dei Minori di Milano per le valutazioni del caso. “L’episodio ha sollevato interrogativi sulla gestione familiare e sulla tutela dei minori, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sociali e autorità giudiziarie per garantire la sicurezza dei più piccoli“, ha sottolineato la polizia locale.