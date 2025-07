Monza: arrivano i primi tre autobus elettrici, in servizio da sabato

È in programma per la mattinata di venerdì 11 luglio la presentazione congiunta di Comune e di Net, cioè la Nord est trasporti, dei primi tre autobus elettrici che entreranno in servizio a partire da sabato sulle linee urbane del capoluogo della Brianza.

La presentazione ufficiale si terrà in municipio alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, del vice (con delega a bilancio e fondi Pnrr) Egidio Longoni, dell’assessora alla mobilità Irene Zappalà, che saranno affiancati da Luca Tosi, che è direttore dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale e da Francesco Manzulli, presidente di Net e direttore di esercizio del gruppo Atm, l’agenzia milanese dei trasporti. Con loro anche le aziende e i partner tecnici che hanno partecipato al progetto europeo che ha permesso alla città di introdurre i mezzi innovativi a Monza.

Al termine della presentazione, una inaugurazione informale di uno degli autobus in piazza Trento e Trieste.