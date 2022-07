Monza: al via il corso di compostaggio domestico

Teoria e pratica per entrare nel mondo del compostaggio domestico. Parte il 14 luglio il corso organizzato dal Comune di Monza in collaborazione con l’Impresa Sangalli sulla formazione diffusa della gestione dei rifiuti urbani e sulla loro riduzione. Ai partecipanti sarà donata una compostiera e un adeguato supporto formativo.

L’iniziativa comprende una lezione teorica (in modalità remota o in presenza a scelta del partecipante) e una pratica della durata di massimo 2 ore ciascuna. Giovedì 14 luglio dalle 20.30 lezione teorica al Centro Civico Libertà-Liberthub in via Libertà e sabato 16 luglio dalle 9.30 alla Cascina Mulini Asciutti, nel Parco della Villa Reale; giovedì 22 settembre, alle 20,30 lezione teorica al Centro Civico Centro-San Gerardo in via Lecco e sabato 24 settembre alle 9.30 alla Cascina Mulini Asciutti, nel Parco della Villa Reale.

Monza, corso di compostaggio domestico: a chi è destinato

Il corso è aperto a intestatari Tari e ai loro componenti familiari, è destinato a coloro che abbiano un orto, un giardino o spazio all’aperto e che si impegnano a ridurre nella maniera corretta i rifiuti organici. Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del giorno precedente la data di lezione teorica, si possono effettuare compilando il form online sulla pagina del sito www.monzapulita.it.

Il compostaggio domestico è la pratica di trasformazione dei rifiuti organici (avanzi di cibo) prodotti e scarti verdi (fogliame, potature, erba) in compost, il terriccio che è un fertilizzante naturale da impiegare sia in orti che giardini.

Monza, corso di compostaggio domestico: riduzioni Tari

I partecipanti al termine degli appuntamenti riceveranno gratuitamente un manuale sul compostaggio domestico, una compostiera da giardino (fornita gratuitamente se richiesta) e l’assistenza in fase di conduzione dell’attività di compostaggio domestico, inoltre a richiesta potranno godere delle riduzioni Tari previste per chi pratica “il compostaggio domestico” nel rispetto delle prescrizioni regolamentari approvate dal comune, ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica.