Monza: addio a Paola Belloni, la “signora gentile” del ristorante Saint Georges

È uno di quei momenti in cui ti accorgi che il tempo passa. Uno di quegli istanti che cerchi di scavare nella memoria per trovare i ricordi di un volto, di acquerelli sbiaditi ora perduti per sempre. La notizia della morte improvvisa di Paola Belloni, storica direttrice del ristorante Saint Georges, ha scosso profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata. Paola non era solo una professionista impeccabile, ma l’anima di un ristorante che, da anni, era un punto di riferimento per chi cercava non solo una cena prelibata, ma un’esperienza unica. La sua presenza al Saint Georges era discreta, ma indispensabile. Come un direttore d’orchestra che suona senza mai alzare la voce, ma facendo vibrare ogni nota con perfezione.

Monza: addio a Paola Belloni, “signora gentile” per antonomasia

Paola Belloni era la “signora gentile” per antonomasia. Colei che trasformava ogni ospite in un amico e ogni piatto in un racconto. La sua attenzione al dettaglio, la sua dedizione alla qualità del servizio, il suo sorriso sempre pronto, sono solo alcune delle cose che la rendevano speciale. Non era solo la direttrice, era la regista invisibile di una sinfonia perfetta che si componeva ogni sera tra le tavole del ristorante sepolto nel parco di Monza.

Nessuna richiesta le sembrava impossibile, nessun problema troppo grande per trovare una soluzione. Ma soprattutto, Paola aveva quella rara qualità di far sentire ogni cliente a casa, anche nei momenti più affollati. Il Saint Georges non era solo un ristorante per Paola, era una parte di sé. Ciò che rimane è l’eredità di una donna che ha fatto della sua vita un esempio di dedizione, eleganza e amore per il suo lavoro. La signora gentile del Saint Georges, continuerà a vivere nei ricordi di chi l’ha conosciuta e nelle storie raccontate tra un piatto e l’altro. Perché la gentilezza, come quella che Paola ha sempre elargito per anni, non muore mai.

Monza: addio a Paola Belloni, funerali giovedì a San Gerardo

I funerali si celebrano giovedì 28 agosto nella chiesa di San Gerardo, alle 15.