Monza, accoltellato durante una lite in via San Gerardo: un 26enne soccorso in codice rosso

Colpito da vari fendenti, pare durante un litigio, con un’arma da taglio, un 26enne italiano è stato soccorso in codice rosso, nella tarda serata di domenica 8 giugno, a Monza, in via San Gerardo, nelle vicinanze del centro città, e portato all’ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Monza, un 26enne italiano rimasto ferito per colpi di arma da taglio: indagano i carabinieri

A dare l’allarme, attorno alle 23.30, sono stati alcuni passanti e residenti che hanno chiamato il 112 dopo avere sentito delle urla, probabilmente un litigio che ha poi determinato l’accoltellamento.

Sul posto, oltre al personale paramedico inviato dal 118 su un’ambulanza e un’automedica, sono giunti i carabinieri del comando provinciale. I militari dell’Arma di via Volturno hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. In loro aiuto potrebbero venire le immagini della videosorveglianza della zona.