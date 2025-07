Monza: 100 euro di voucher per le bici a noleggio con Autoguidovie

Un voucher da cento euro di noleggi di biciclette e monopattini a Monza per chi si abbona agli autobus di Autoguidovie: è l’annuncio della società del trasporto pubblico grazie a un accordo con Dott e Monza Mobilità. “Così facendo giovani, studenti, universitari, lavoratori e senior, una volta scesi dall’autobus, potranno raggiungere la destinazione desiderata avvalendosi delle soluzioni green per coprire l’ultimo miglio, azzerando i tempi di attesa”.

Monza: che cosa si può fare con 100 euro di voucher

La traduzione in termini pratici è di 20 corse da 15 minuti ciascuno su bici e monopattini messi a disposizione dalla Dott, oppure 13 utilizzi giornalieri da 4 ore ciascuna con Monza Mobilità. “Fino a oggi l’iniziativa sperimentale promossa da Regione Lombardia era riservata ai soli possessori di abbonamenti annuali – aggiunge Autoguidovie – L’apertura a tutti i possessori di un abbonamento rappresenta un importante segnale nei confronti della clientela Autoguidovie, per chi preferisce forme di mobilità più flessibili e in linea con le proprie esigenze. Attraverso questa scelta, emerge dunque la volontà collettiva di tutti i player coinvolti nell’affermare nuove modalità di viaggio più aderenti ai bisogni di persone che ogni giorno si muovono nei territori di Milano e Monza e che credono nei valori della sostenibilità ambientale”.

L’opportunità inizialmente aperta fino a giugno è stata prolungata fino al 31 dicembre e potranno accedere alla promozione anche i possessori di IoViaggio, tessera regionale sulla quale si possono caricare tutte le tipologie di abbonamento del trasporto pubblico locale.

Monza e 100 euro: le parole di Autoguidovie e del Comune

«L’estensione dei voucher a tutti gli abbonati, anche quelli mensili, e la proroga dell’iniziativa fino a fine anno, confermano il nostro impegno nel favorire e promuovere una mobilità sempre più vicina ai bisogni reali delle persone – ha detto l’amministratore delegato Stefano Rossi -. Le sinergie che si sono costruite tra soggetti pubblici e privati qualificano il trasporto pubblico di Milano e Monza a quello delle grandi metropoli europee, che vantano sistemi di mobilità condivisa altamente avanzati. Offrire più soluzioni di trasporto sostenibili, integrate tra loro, rende gli spostamenti più rapidi e veloci, migliorando l’esperienza di viaggio. Siamo orgogliosi di aver realizzato concretamente un modello di sharing mobility e di poter continuare in questa direzione».

Per Irene Zappalà, assessora alla mobilità, «la città di Monza accoglie con favore ogni iniziativa utile in grado di fornire alternative efficaci all’utilizzo dell’auto privata, anche nel segno della sostenibilità ambientale».