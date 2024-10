Milano-Meda: auto a fuoco, soccorsi nel tratto di Lentate sul Seveso

Soccorsi sulla Milano-Meda nel pomeriggio di mercoledì 30 ottobre per l’incendio di un’auto. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, gli occupanti sono riusciti a fermare la macchina alle prime avvisaglie e a mettersi in sicurezza. È successo nel tratto di Lentate sul Seveso che collega alla Pedemontana.

In posto la polizia stradale, i vigili del fuoco di Seregno con l’autopompa e in supporto l’ambulanza della Croce rossa di Cermenate.

