Mega finanziamento regionale al commercio di Paderno Dugnano

Sono 630mila gli euro di finanziamento e l’ottavo posto assoluto su 151 città candidate, in tutta la Lombardia nella graduatoria dei Distretti Urbani d’Eccellenza. La città di Paderno Dugnano si distingue in Regione per il progetto di rilancio e potenziamento del commercio di vicinato: la serie di idee portata all’attenzione degli uffici di Palazzo Lombardia hanno ottenuto un ottimo risultato che ora dovrà essere attuato e realizzato sul campo.

Commercio di Paderno, la “Città dei 7 Quartieri”

L’assessore di Paderno Paolo Mapelli

La “Città dei 7 Quartieri” non solo entra di diritto tra i finanziati per il commercio ma i tecnici incaricati di valutare le progettualità presentate, hanno giudicato Paderno tra i primi 10 dell’intera Regione. Grande e comprensibile la soddisfazione dell’assessore al Commercio, Paolo Mapelli: «“Siamo felici e orgogliosi di questo risultato –Eravamo convinti della bontà della nostra proposta e per questo abbiamo scelto di concorrere nella sezione dedicata ai Distretti di Eccellenza e siamo stati premiati ricevendo l’importo massimo erogabile secondo le disponibilità del bando. Attraverso le schede progettuali proposte, abbiamo raccontato le sinergie che con l’avvio del Distretto Urbano del Commercio vogliamo sostenere e sviluppare insieme ai commercianti, alle associazioni e a tutti i soggetti che insieme a noi concorreranno a rendere più attrattiva la nostra città».

Commercio di Paderno: che cosa accadrà

Il luogo dell’investimento sarà il cosiddetto quadrilatero del centro di Paderno Dugnano, dove sono concentrati gran parte degli esercizi storici della città, insieme a Palazzolo. «Infatti a lungo abbiamo pensato anche a Palazzolo. Poi abbiamo scelto il centro dove i circa 200 esercenti dell’area tra il quadrilatero e piazza Oslavia, zona ferrovia e via Buozzi potranno usufruire di incentivi per rifare le vetrine, le pavimentazioni, illuminazione, insegne e altre parti del negozio».

I rimanenti 400mila euro saranno utilizzati per opere di decoro e arredo urbano, totem digitali, i capannoni dismessi di piazza Santambrogio (la piazza del mercato ex piazza Oslavia) diventeranno aule studio e hub di coworking. Un trattamento particolare sarà riservato a piazza Divina Commedia davanti a Tilane, inaugurata nel 2009 e mai decollata nè come luogo di aggregazione che come luogo di commercio ad ovest della stazione.