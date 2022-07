Meda, in auto ubriaco finisce contro un palo: blackout e auto distrutta dalle fiamme

Avrebbe detto di avere visto del fumo uscire dal motore e di avere perso il controllo dell’auto finendo contro un palo della luce, a Meda, un 28enne di Cantù nei confronti del quale i carabinieri della locale stazione dell’Arma stanno procedendo con una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Nel suo sangue sarebbe stato trovato un tasso di alcol di circa 1,2 grammi per litro, ben al di sopra del limite di 0,5 consentito.

L’auto in fiamme a Meda

Meda, contro il palo con l’auto, sul posto tecnici Enel e vigili del fuoco

Nulla da fare per la vettura, una Citroen DS4 che ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. E’ accaduto nella notte di venerdì 15 luglio, attorno alle 2, in Via delle Colline. Le fiamme si sono estese anche ai cavi dell’illuminazione giungendo anche a un altro lampione a circa 50 metri di distanza dal primo. L’impianto di illuminazione pubblica è andato quindi in blackout, tanto da rendersi necessario l’invio sul posto di una squadra di tecnici dell’Enel che ha collocato un contatore provvisorio per garantire la prosecuzione del servizio di illuminazione. Sul posto è giunta anche una squadra di Vigili del fuoco di Monza che ha domato le fiamme dell’auto.