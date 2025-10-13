C’era anche la Brianza alla marcia per la pace da Perugia ad Assisi che domenica ha radunato, secondo le stime degli organizzatori, più di 200mila persone. La Cgil Brianza era presente “per dire no alle guerre e alle armi” insieme a migliaia di persone, associazioni, reti, ong e sindacati.

“Cgil Monza Brianza ha partecipato con entusiasmo e con una nutrita delegazione alla marcia per la pace Perugia-Assisi: per ribadire la volontà di pace, e continuare la nostra battaglia per i diritti del lavoro e della democrazia – ha spiegato una nota – E adesso: prepariamo la manifestazione nazionale del 25 ottobre“.

Marcia Pace Perugia-Assisi corteo Marcia Pace Perugia-Assisi corteo Rocca di Assisi

Il corteo si è mosso sotto lo slogan “Imagine alla the people“: di grande impatto, oltre ai colori arcobaleno, le bandiere di Israele e Palestina e di Russia e Ucraina annodate insieme.

Papa Leone XIV ha mandato un messaggio perché la manifestazione “sostenga l’impegno deli Organismi internazionali in favore di soluzioni rispettose dei diritti di ciascuno e capaci di creare condizioni necessarie perché finalmente all’odio subentri l’amore, all’offesa il perdono“.