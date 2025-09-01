Pallacanestro Macherio associazione benemerita: l’amministrazione comunale consegna l’attestato al sodalizio che nel 2025 spegne 50 candeline. Festa nella festa alla patronale di Macherio che nell’ultimo fine settimana di agosto ha animato con successo le vie del centro con momenti di svago, sapore e musica, alterando i momenti dedicati ai riti della tradizione religiosa.

Macherio in festa con la patronale: benemerenza civica alla società di basket che compie 50 anni

Tra gli eventi più significativi per la storia della comunità locale s’inserisce l’attribuzione della benemerenza civica a una realtà cittadina. Quest’anno il premio è andato alla Pallacanestro Macherio che ha raggiunto il mezzo secolo di storia. Il sodalizio domenica 31 agosto è stato premiato dal Comune e a ricevere la targa è stato il presidente Eugenio Verga (presente anche il responsabile del palazzetto dello sport, Paolo Riva).

“50 anni di canestri, vittorie e di sorrisi. 50 anni di ragazzi cresciuti con questo sport. Grazie Pallacanestro Macherio”: questo il messaggio riportato sulla targa che l’amministrazione comunale di Macherio ha consegnato al sodalizio celebrando così un traguardo importante e sottolineando la valenza ed il ruolo sociale del sodalizio locale.

La festa patronale di Macherio ha rappresentato la speciale ricorrenza per tutta la comunità che si è ritrovata, insieme a decine d visitatori, nel cuore del paese per assistere agli eventi promossi da Comune e Parrocchia.

Macherio in festa con la patronale: lunedì 1 settembre fuochi artificiali cancellati causa meteo

Eventi che, purtroppo, nella giornata conclusiva di lunedì 1 settembre, sono stati in parte annullati a causa delle previsioni meteo avverse. In particolare, è stato a malincuore cancellato l’atteso spettacolo pirotecnico che da tradizione chiude la patronale richiamando centinaia di persone. No ai fuochi d’artificio lunedì sera e neppure il concerto tributo a Ligabue e il festival della carbonara, come ufficializzato dai vari organizzatori.