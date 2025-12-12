L’ospedale San Gerardo di Monza in Iraq: effettuati 38 trapianti di staminali

Eseguiti ben 38 trapianti di midollo rispetto ai 4 inizialmente previsti: si è concluso con successo il progetto “Start-up del primo centro trapianto di cellule staminali ematopoietiche” realizzato presso l’Al Hadbaa Hospital a Mosul, in Iraq. Una attività avviata nel 2023 coordinata dalla dottoressa Marta Verna, pediatra della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, e gestita dalla Fondazione AVSI, organizzazione della società civile, grazie a un finanziamento del governo iracheno.

I trapianti, eseguiti sia in pazienti adulti sia in pazienti pediatrici, sono indispensabili per combattere la talassemia, una delle malattie genetiche più diffuse a Mosul. “Molti pazienti – spiega la Fondazione – dipendono da trasfusioni a vita e il trapianto di midollo, unica cura ad oggi disponibile, è accessibile solo all’estero a costi altissimi”. Trapianto che è spesso “l’unico trattamento salvavita per le malattie ematologiche quali la leucemia”.

Monza, il San Gerardo ha concluso il progetto “Start-up” del centro trapianti

“Con questa missione – ha detto la dottoressa Verna – si chiude formalmente il progetto di start-up del centro trapianti, che possiamo finalmente dichiarare un successo. È stato certamente il più impegnativo tra i miei progetti, ma i risultati ottenuti superano di gran lunga gli obiettivi iniziali”. Un successo determinato anche “dall’approccio multistakeholder della cooperazione” spiega, “dove tutti gli attori coinvolti, dalle organizzazioni fino ai governi dei paesi in cui operiamo, sono chiamati a collaborare tanto in termini di risorse che

di competenze” sottolinea Giampaolo Silvestri, segretario generale della Fondazione AVSI.

Il Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati, ha detto che il progetto “rappresenta un motivo di grande orgoglio per il nostro Istituto. La straordinaria riuscita del centro trapianti di Mosul dimostra quanto la collaborazione internazionale, quando fondata su competenza, dedizione e visione condivisa, possa generare un impatto reale e duraturo. Il lavoro della dottoressa Verna e di tutti i professionisti coinvolti testimonia l’eccellenza clinica e scientifica che caratterizza il nostro IRCCS”.

Centro trapianti in Iraq: progetto con esperti di ospedali italiani di eccellenza

Un progetto che si è avvalso di un gruppo di esperti provenienti da ospedali italiani di eccellenza con un training in Italia da parte dei colleghi iracheni e multiple missioni in Iraq. La Pediatria dell’ospedale San Gerardo di Monza vanta una lunga tradizione in tal senso e – grazie al sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga – promuove da sempre programmi di cooperazione internazionale. Marta Verna è coordinatrice del progetto Children Global Medicine, area di studio, ricerca e pratica clinica creata e sostenuta dalla Fondazione Maria Letizia Verga dal 1986 e dedicata al miglioramento dello stato di salute e dell’accesso alle cure pediatriche a livello globale, secondo il principio dell’equità. I progetti, “sono pensati per creare sostenibilità strutturale, economica e organizzativa, modificando stabilmente la storia sanitaria dei Paesi coinvolti”.