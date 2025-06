Secondo una ricerca Randstad Employer Brand Research, il gruppo Maugeri, leader in Italia nella medicina riabilitativa multi-specialistica, di cui fanno parte Irccs Maugeri Pavia, Ics Maugeri Pavia, Irccs Maugeri Tradate, Irccs Maugeri Milano, Ics Maugeri Milano, Irccs Maugeri Montescano, Irccs Maugeri Lumezzane, Ics Maugeri Lissone, Irccs Maugeri Castel Goffredo, è la realtà del settore sanità in Italia che si distingue maggiormente per attrattività: in Maugeri, rispetto ai competitor, si rilevano il miglior rapporto tra vita privata e lavorativa, ambiente piacevole e retribuzione interessante.

Gruppo Maugeri: riconosciuti marchi storici dell’economia italiana

Sabrina Matteazzi

Accanto a Maugeri, gruppo leader per la medicina riabilitativa che conta venticinque sedi in tutta Italia, ci sono grandi nomi del mondo dell’elettronica (Abb), dell’automotive (Lamborghini), della componentistica auto (Brembo), del farmaceutico (Chiesi Farmaceutici), dell’industria metallurgica (EssilorLuxottica), dei media (Gruppo Mondadori), dell’Ict (Ibm), dei trasporti (Italo) e dell’aeronautico (Leonardo). Ferrero è stato invece indicato come il datore di lavoro ideale per i potenziali dipendenti in Italia.

Gruppo Maugeri: intervistate in Italia 7mila 500 persone

L’indagine di Randstad, svolta da una società di ricerche di mercato indipendente su un campione di aziende con almeno 1.000 dipendenti, ha coinvolto 171mila intervistati e 6mila 400 aziende in trentaquattro nazioni a livello globale. Per l’Italia sono state intervistate oltre 7mila 500 persone (occupati e non occupati) tra i 18 e 64 anni sull’attrattività percepita di 150 aziende potenziali datori di lavoro, attraverso un sondaggio indipendente (ovvero non era possibile l’iscrizione volontaria da parte delle aziende).

Gruppo Maugeri: la felicità di Sabrina Matteazzi

Gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB sono stati rappresentati alla premiazione da Sabrina Matteazzi, Human Resources and Organization Director, con Monica Tommasi, Talent Acquisition Specialist, e con Davide Piancone,Learning and Development Manager. «Dal sondaggio -sottolinea Matteazzi- emerge che gli italiani ricercano prima di tutto equilibrio tra lavoro e vita privata, dopodiché puntano ad ambienti lavorativi piacevoli, sicurezza del posto e diversità ed inclusione. Questo riconoscimento pone Maugeri al livello di grandi nomi che hanno scritto la storia dell’industria in Italia e testimonia che nella nostra azienda è interessante lavorare. Un punto di partenza importante per il futuro di Maugeri e che sottolinea la validità delle iniziative realizzate finora a beneficio dei nostri oltre 4mila dipendenti e collaboratori».