Lissone, tragedia sui binari in direzione Desio: deceduto un uomo di circa 50 anni

Una tragedia ha funestato il weekend precedente il Ferragosto a Lissone. Poco dopo le 10 di sabato 12 agosto, sulla tratta ferroviaria in direzione di Desio, un uomo di circa 50 anni ha infatti perso la vita, dopo essere stato investito dal treno regionale numero 25512. L’ipotesi più accreditata è che l’accaduto sia riconducibile ad un gestro estremo: il macchinista alla guida del convoglio ha dichiarato di aver visto la vittima, di cui al momento non si conoscono le generalità, in quanto priva di documenti, sbucare all’improvviso dalla boscaglia. Nei pressi della massicciata, è stata ritrovata una bicicletta, che l’interessato potrebbe aver utilizzato per raggiungere la zona dei binari.

Lissone: la circolazione ferroviaria è ripresa dopo mezzogiorno

Il pubblico ministero di turno ha già disposto la rimozione della salma, che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. La circolazione ferroviaria ha ripreso il ritmo di sempre attorno alle 12.15.