Lissone: rovistano nei cassoni della piattaforma ecologica, numerose segnalazioni

Piattaforma ecologica di Lissone: persone avvistate a rovistare nella spazzatura in cerca di materiali elettronici o altro. Si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini lissonesi che recandosi alla discarica di viale delle industrie rimarcano la problematica. Il consigliere comunale di maggioranza a Lissone, Daniele Fossati, informato sui fatti concorda che “i cittadini non sono autorizzati a rovistare nei cassoni per motivi di sicurezza e che gli addetti debbano controllare che ciò non avvenga”. E promette di informare chi di dovere.

Lissone: rovistano nei cassoni della piattaforma ecologica, richiesta di interventi di sicurezza

Intanto, però, alcuni cittadini avrebbero già fatto notare al personale la problematica, che tuttavia si sarebbe ripetuta. Da qui la richiesta di interventi per sicurezza e rispetto dei regolamenti. C’è infatti il rischio che chi agisce si faccia male, ma anche che la piattaforma ecologica venga chiusa con le derivanti conseguenze per gli artigiani.

Lissone: rovistano nei cassoni della piattaforma ecologica, preoccupazione tra gli utenti

Secondo quanto riferito da alcuni lissonesi diretti alla piattaforma ecologica, alcune persone non esiterebbero a rovistare nei cassoni pur di recuperare alcuni materiali. Commettendo un reato. A Lissone gli episodi non sarebbero pochi. Forse, ad agire potrebbero essere sempre gli stessi. E allora, i cittadini chiedono di intervenire sulla scorta di precise segnalazioni. Non solo perché i controlli non devono venire meno, ma anche per il timore che si possa registrare un grave incidente che comporterebbe pesanti ripercussioni al servizio pubblico.