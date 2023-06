Lissone: Matteo Lando segretario della Lega, si chiude il commissariamento

“C’è entusiasmo e senso di responsabilità. La Lega a Lissone è un partito centrale e lo ha dimostrato alle elezioni amministrative del 2022 con l’elezione del sindaco Laura Borella e alle più recenti elezioni regionali che hanno confermato la forza del centrodestra. Io ho accettato con grande gioia l’incarico di segretario cittadino, c’è un gruppo eterogeneo pronto a fare da riferimento a tutti i cittadini lissonesi”.

Lissone: Matteo Lando segretario della Lega, “rafforzare la presenza del movimento”

Lega Lissone Monza Brianza

Matteo Lando, 29 anni, è il neo segretario della Lega di Lissone, città nella quale si è tenuto il congresso della sezione.

“Ringrazio tutti i militanti per la fiducia e sono pronto fin da subito a mettermi al lavoro per fare in modo che la Lega lissonese sia sempre più vicino ai cittadini e abbia un ruolo centrale nella vita politica e amministrativa della città. Insieme ai membri del nuovo direttivo – dichiara Lando, attuale consigliere comunale e con una riconosciuta militanza nel Carroccio – vogliamo rafforzare la presenza del movimento a Lissone: questo significa tornare in piazza e coinvolgere tutte le categorie produttive e le associazioni del territorio per dare risposte concrete e puntuali alle istanze della cittadinanza”.

Lissone: si chiude il commissariamento deciso a gennaio 2022 dopo la turbolenta scissione

Per la Lega di Lissone il congresso chiude di fatto una parentesi di commissariamento (da gennaio 2022 la sezione di Lissone è condotta dal segretario Marco Citterio, sindaco di Giussano) preceduta da una fase turbolenta di scissione della sezione, con l’estromissione di Fabio Meroni, storico esponente della Lega e già sindaco di Lissone, e di numerosi militanti meroniani che decisero (in aperta polemica con quanto in essere) di seguire l’ex segretario e con un gesto simbolico ed eclatante di stracciare la tessera. Un passato alle spalle.

La vittoria di Laura Borella, leghista, alle elezioni di un anno fa ha dato ulteriore è positivo impulso alla fase di ricostruzione e rinnovamento.

“L’ obiettivo è di lavorare insieme per crescere ulteriormente e per continuare a rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini di Lissone – aggiunge Lando – affermandoci come punto di riferimento non solo a livello provinciale ma anche regionale”.

Lissone: Matteo Lando segretario della Lega, eletto il direttivo di sezione

Lega Lissone Monza Brianza

Il congresso si è chiuso con l’elezione dei membri del direttivo di sezione. Sono risultati eletti Giuseppe Tarenghi, Davide Scotti, Alessandro Pirola e Francesco Bignamini. Decretato anche il passaggio di testimone alla guida del gruppo Lega in consiglio comunale: dopo un anno di amministrazione, Massimiliano Paninforni prende il posto di capogruppo fino ad oggi occupato da Davide Scotti che si occuperà dello sviluppo della sezione cittadina della Lega.