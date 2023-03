Lissone: in curva si sgancia il rimorchio, lo fa appoggiare alla motrice ed evita il peggio

Con una manovra da autista provetto in pochi secondi ha affiancato la motrice che stava guidando al rimorchio dal quale pendeva pericolosamente il cassone, sganciatosi affrontando una curva, sorreggendolo. Tanto sangue freddo: ha salvato il carico ed evitato di mettere in pericolo pedoni ed altri mezzi e chiamato i soccorsi.

E’ successo nel pomeriggio di venerdì 31 marzo a Lissone in via Toti. L’autotrasportatore, secondo quanto ricostruito, stava provenendo da via Oberdan e nell’immettersi in via Toti il cassone del rimorchio si è sganciato alzandosi su un lato e rischiando di ribaltarsi. Messo in sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco con una autopompa da Desio e una autogru da Milano per riposizionare il rimorchio e consentire al mezzo pesante di spostarsi. Presente anche la polizia locale che ha temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni.