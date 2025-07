Lissone, domate le fiamme all’isola ecologica

Il grande caldo, o forse un errore nel depositare i rifiuti, o ancora un mozzicone di sigaretta gettato dove non andava buttato. Quel che è certo è che venerdì sera, 18 luglio, poco dopo le 19.50, un incendio è divampato alla Piattaforma ecologica del comune di Lissone, in viale delle Industrie. Per fortuna non si registrano feriti.

Le fiamme si sono propagate a materiali di scarto di vario genere, fino a raggiungere dimensioni preoccupanti. Sono stati gli addetti alla struttura, che gestisce i rifiuti di una certa rilevanza dei 47mila abitanti di Lissone, a chiamare i soccorsi. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, sono intervenute con rapidità all’isola ecologica. Sono state inviate due autopompe serbatoio e un’autobotte, che hanno provveduto a circoscrivere e domare l’incendio, con un lavoro che è proseguito per circa un’ora, prima di aver accertato che tutti i focolai fossero estinti.

Sono in corso le operazioni di completa messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti per determinare le cause del rogo che non ha lasciato tracce inquinanti L’accesso alla piattaforma ecologica di Lissone è consentito solo alle utenze domestiche e non domestiche che hanno fatto richiesta e sono regolarmente iscritte al ruolo Tari comunale. È necessario presentare il tesserino sanitario per le utenze domestiche o la tessera specifica rilasciata dal Comune per le utenze non domestiche. All’interno dell’isola ecologica è obbligatorio indossare guanti e mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.