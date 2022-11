Lissone, danneggiata l’auto dell’assessore: denuncia e condanna unanime

Gomma dell’auto danneggiata con un oggetto contundente: atto intimidatorio nei confronti dell’assessore allo sport di Lissone, Giovanni Camarda. L’episodio è stato reso pubblico dallo stesso amministratore in forza a Fratelli d’Italia che ha denunciato il fatto alle autorità competenti.

Lissone, danneggiata l’auto dell’assessore: scoppiato lo pneumatico mentre Camarda era alla guida

“Quando ricopri un ruolo istituzionale, gomme bucate e minacce non le calcoli più” commenta l’assessore comunale della giunta di centrodestra eletta la scorsa primavera a Lissone. Camarda, anche presidente del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, si trovava a bordo della sua auto, a Lissone, quando si è registrato lo scoppio di uno pneumatico che, dopo verifiche presso un’autofficina, ha appreso non fosse stato accidentale, ma provocato da un danneggiamento con un oggetto contundente, presumibilmente un taglierino.

Gomma auto Camarda

Lissone, danneggiata l’auto dell’assessore: nessuna conseguenza

L’episodio, che per fortuna non ha comportato conseguenze all’assessore alla guida, è stato denunciato dallo stesso. Ciò che a tutti gli effetti assume i contorni di un vero e proprio atto delinquenziale sarebbe l’ultimo di una serie di episodi di stampo intimidatorio compiuti nei confronti dell’assessore lissonese.

“Piena solidarietà e vicinanza” a Giovanni Camarda è stata espressa dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Rosario Mancino “a nome di tutta la comunità politica di FdI di Monza e Brianza. C’è un brutto clima contro gli amministratori di Fratelli d’Italia“. Aggiunge Mancino: “Bisogna vigilare”.

Contattato nel merito, l’assessore Camarda riferisce di aver compiuto gli atti necessari e di voler, ancora con più forza e determinazione, proseguire il suo impegno politico ed amministrativo, operando per il bene della città di Lissone. Una brutta vicenda che non fa bene alla serenità del clima politico cittadino e che registra la condanna unanime.

Nelle ultime ore, infatti, alcune forze politiche e liste civiche della città di Lissone stanno esprimendo solidarietà all’assessore allo sport.

Lissone, danneggiata l’auto dell’assessore: solidarietà del Listone

“Noi condanniamo senza alcuna esitazione questo tipo di intimidazioni ed esprimiamo solidarietà all’assessore Camarda, pur essendo ben lontani dal condividere molte sue posizioni e dichiarazioni – scrive il Listone, lista di opposizione – Auspichiamo che tutto si risolva nel migliore dei modi, con scuse e chiarimenti per le minacce ricevute. Vogliamo proprio sperare che la cosa finisca così perché stiamo parlando della nostra Lissone, dove certe cose non devono accadere e non devono più ripetersi”.