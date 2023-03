L’incendio del tetto di un’attività produttiva a Brugherio domato dai vigili del fuoco

Squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza sono intervenute sabato 11 marzo, poco prima delle 11, a Brugherio, per l’incendio della copertura di un’attività produttiva, con sede in via Belvedere.

Vigili del fuoco: sul posto mezzi da Monza, Vimercate e Sesto San Giovanni

Sul posto sono state inviate l’autopompa e l’autoscala della sede centrale, l’autobotte del distaccamento di Vimercate ed in supporto anche l’autopompa del distaccamento di Sesto San Giovanni, che hanno contribuito in maniera decisiva alla soluzione della problematica. Per l’accertamento delle sue cause, è intervenuto il funzionario del comando di Monza.