Quando si dice inaugurare il nuovo anno scolastico con il sorriso. Servono originalità e simpatia anche e soprattutto da parte degli adulti, anche delle autorità, quando si tratta di colpire nel segno i più piccoli. Il sindaco di Limbiate, Antonio Romeo, va detto, è stato particolarmente sorprendente nel rendere, fascia tricolore sul petto, il benvenuto agli scolari.

Limbiate, uno spazzolino da denti in regalo a scuola: l’idea del sindaco Romeo

Martedì 16 settembre, Romeo ha fatto visita alle classi prime delle scuole primarie degli istituti comprensivi “Da Vinci” e “Cervi”. E per augurare a tutti un buon inizio, il sindaco ha donato a ogni bambino uno spazzolino da denti, accompagnato da un messaggio speciale. Il regalo, ha spiegato, vuole essere un modo per ricordare l’importanza di prendersi cura del proprio sorriso, perché “Un sorriso è un ponte verso gli altri. È gentilezza, coraggio, gioia. E un regalo che non costa nulla ma vale tantissimo“.

Romeo ha augurato a tutti gli alunni un anno scolastico ricco di scoperte, nuove amicizie e sorrisi veri. L’iniziativa proseguirà venerdì 19 settembre quando il sindaco di Limbiate farà visita anche ai bambini del comprensivo “Pace”.