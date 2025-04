L’idea di un nuovo parco regionale lombardo tra il Seveso, il Villoresi e la Brianza Centrale

L’idea è arrivare a realizzare a nuovo un Parco Regionale in Lombardia: l’assemblea dei sindaci del Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBrìa) ha approvato all’unanimità un atto di Indirizzo che si inserisce nel quadro delle normative regionali, nazionali ed europee in materia di protezione ambientale. Si potrebbe chiamare Parco del Seveso, del Villoresi e della Brianza Centrale, che comprenda il territorio del PLIS GruBrìa e alcune aree lungo il corridoio fluviale del Seveso da individuare.

Un passaggio che avrebbe lo scopo di rafforzare la tutela ambientale, promuovere la rigenerazione del territorio e dare nuovo impulso alla valorizzazione paesaggistica di un’area strategica e fortemente urbanizzata nel cuore della Lombardia, a cavallo tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza.

Nuovo parco regionale, unanimità dei sindaci del GruBrìa

Interessato un territorio di oltre 2.000 ettari nei Comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno, Varedo e potrebbe comprendere anche Cesano Maderno, Meda e Seveso – Bosco delle Querce – e altri comuni contermini “in un esempio di collaborazione sovracomunale per la tutela e rigenerazione degli spazi aperti residui in aree fortemente compromesse dall’evoluzione antropica degli ultimi decenni”.

«L’unanimità espressa dall’Assemblea dei Sindaci dimostra una visione comune e condivisa per incrementare la tutela dei territori. Siamo già al lavoro per proseguire l’iter tecnico – amministrativo finalizzato a raggiungere a breve il riconoscimento di Parco Regionale», ha dichiarato il presidente del Consorzio GruBrìa, Arturo Lanzani. «Il Parco Regionale che intendiamo promuovere sarà uno strumento per consolidare e ampliare le azioni di tutela, rigenerazione e connessione ecologica che già oggi caratterizzano l’operato del Consorzio, frutto di oltre vent’anni di processi evolutivi positivi di governance. Un progetto ambizioso che guarda alla sostenibilità, alla resilienza e alla qualità della vita dei cittadini».

Nuovo parco regionale, cosa hanno deliberato i sindaci

L’Assemblea ha deliberato di promuovere l’istituzione del nuovo Parco Regionale con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni interessate, nell’area più urbanizzata e densamente popolata tra la provincia di Monza e Brianza e Città Metropolitana di Milano, E ancora, di chiedere a Regione Lombardia una condivisione del percorso intrapreso ed accompagnare la richiesta dei Comuni di elevare il livello di tutela delle “aree verdi residuali”, di invitare i Consigli Comunali dei Comuni consorziati ad esprimersi in merito e, infine, di trasmettere la deliberazione a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e a tutti i Comuni e i Parchi Regionali limitrofi per eventuali adesioni.