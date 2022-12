L’ex sindaco di Monza Marco Mariani (Lega): “Resto nel gruppo Lega della Regione”

Marco Mariani, consigliere regionale della Lega, non si muove: “Preciso la mia volontà di rimanere dove sono attualmente, ovvero nel gruppo Lega in Regione“. L’ex sindaco di Monza ha diramato una nota alcune notizie apparse su quotidiani online che lo vedrebbero fra i possibili aderenti di nuovi gruppi consiliari in Regione Lombardia.

Mariani (Lega): “Non sarò tra gli aderenti a un nuovo gruppo consiliare”

“In riferimento alla costituzione di un nuovo gruppo consiliare in Regione Lombardia – dice il consigliere – alcune testate giornalistiche hanno accostato in maniera arbitraria il mio nome tra possibili aderenti, in futuro, di questa nuova formazione. Tengo invece a precisare la mia volontà, senza alcun tipo di dubbio, di rimanere dove sono attualmente, ovvero nel gruppo Lega in Regione. La mia puntualizzazione ha lo scopo di fare chiarezza e di evitare che appaiano sulla stampa notizie prive di fondamento”.