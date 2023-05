L’Eurotubi Europa di Nova Milanese in campo per aiutare associazioni e cooperative sociali

Eurotubi Europa per il sociale, all’insegna del design. Pronta a donare raccordi di scarto per dare libero estro alla fantasia di associazioni e cooperative impegnate nel sociale. Fondata nel 1953, l’azienda è oggi guidata dai fratelli Alfredo e Luigi Malgrati, conta circa 250 dipendenti e ha il suo quartier generale in via Croce Rossa a Nova Milanese. Leader nella realizzazione di raccordi pressfitting per impianti idraulici in acciaio. Da circa quindici anni alla produzione industriale è stata affiancata l’attività di realizzazione di oggetti di design con i raccordi di scarto. Molti si ricorderanno la splendida riproduzione del Duomo di Milano (della dimensione di metri 4 x 3) realizzato con tubi e raccordi. Un vero capolavoro che nel 2017 venne esposto anche alla Fiera di primavera di Nova. Dopo essere stato ammirato in altre manifestazioni fieristiche europee, da oltre un anno è esposto stabilmente presso l’ingresso principale della Fiera Rho Milano. Infinite le possibilità di utilizzo dei raccordi dal diametro e dimensioni diverse: portafrutta, vassoi, fioriere, ma anche vere e proprie sculture che diventano elementi di arredo come tavoli, cornici di specchi ed altro ancora.

Eurotubi Europa: la disponibilità verso il prossimo

Luigi Malgrati

«Tutto è iniziato per caso -ha raccontato Luigi Malgrati-: ho visto un oggetto di design esposto al Moma e ho pensato che avremmo potuto realizzarlo anche noi con i nostri raccordi. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti». Da quel primo oggetto ne sono seguiti altri, tanto da portare alla creazione di una vera e propria linea di Eurotubi design (www.tobedesign.it). «Mi piace pensare ai nostri oggetti di design come ad una seconda opportunità che siamo riusciti a dare ai raccordi -ha aggiunto Malgrati-: allo stesso modo vorrei dare una seconda possibilità anche a persone inserite in cooperative sociali. L’obiettivo quindi è di trovare delle Onlus che possano prendersi l’incarico di realizzare i nostri pezzi di design ed eventualmente crearne di propri». «Forniamo tutto noi -ha aggiunto Malgrati-, raccordi, disegni, se necessario qualche strumento per la saldatura. Il prodotto finito può essere venduto e il ricavato rimarrebbe totalmente a beneficio della stessa Onlus». Insomma, una bella opportunità creativa, operativa e anche di guadagno.