Lesmo: un uomo si sente male, trasportato in condizioni critiche in ospedale

Malore improvviso per un uomo di 62 anni mentre si trovava seduto su una panchina sulla ciclopedonale di via XXV Aprile a Lesmo. all’altezza di Lesmo Green.

Lesmo: un uomo si sente male e i soccorsi

Ad accorgersi dell’accaduto venerdì pomeriggio 7 luglio verso le 16 sono stati alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme. e nel frattempo hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato un defibrillatore recuperato da Lesmo Green per cercare di rianimarlo. Sul posto si sono portati immediatamente un’ambulanza e un’auto medica che hanno assistito il signore privo di sensi, che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni gravi.