Lesmo: la comunità pastorale piange la scomparsa di don Dino Villa

La comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana piange la scomparsa di don Edoardo Villa da tutti conosciuto come don Dino. Il sacerdote 78enne, che ha fatto parte parrocchia Santa Maria Assunta dal 1996 al 2011 con diversi incarichi pastorali, è venuto a mancare lo scorso 2 novembre nella casa di riposo di Monticello, dove risiedeva recentemente. Nato a Casatenovo il 17 luglio 1944 era stato ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1969.

Lesmo: la comunità pastorale e il ministero di don Dino

Dal 1969 al 1971 è stato vicario parrocchiale ad Arosio, dal 1971 al 1972 vice rettore del Collegio di Porlezza, dal 1972 al 1976 cappellano all’ospedale di Desio, dal 1976 al 1983 vicario parrocchiale all’ospedale Niguarda di Milano, dal 1983 al 1987 residente a Casatenovo nella parrocchia di San Giorgio, dal 1987 al 1996 cappellano rettore ospedaliero a Casatenovo all’ Istituto Nazionale di Riposo per anziani, poi il periodo lesmese come referente per il movimento della terza età, dal 2011 ha fatto ritorno a Casatenovo.