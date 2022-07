Lesmo: i tifosi biancorossi sognano di creare un Monza Club in paese

La promozione del Monza in serie A ha generato entusiasmo anche a Lesmo tanto che un gruppo di persone sta cercando di creare il Monza Club Lesmo, che dovrebbe avere la sua sede al Green Bar di via XXV Aprile.

Lesmo: i tifosi biancorossi hanno avviato l’iter

“Abbiamo dato il via all’iter – hanno fatto sapere i tifosi lesmesi biancorossi – e stiamo seguendo tutte le procedure per creare l’associazione affiliata all’Ac Monza”. In queste settimane hanno lanciato anche un concorso di idee per creare il logo del futuro sodalizio e sono arrivate una ventina di proposte per rappresentare la passione per il Monza a livello locale.

Lesmo: i tifosi biancorossi e il concorso per il logo

Allo stato attuale si stanno passando al vaglio tutti i diversi disegni per selezionarne uno e poi inviarlo alla società del patron Silvio Berlusconi e ottenere il placet per far partire questa nuova avventura. “Siamo molto contenti di aver raccolto così tante idee tra i nostri concittadini – ha detto il gruppo di amici di fede biancorossa -. A nostro parere c’è un grande entusiasmo sul nostro territorio e questo ci conferma una volta di più che la strada intrapresa è quella giusta”. Il progetto diventerà realtà?