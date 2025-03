Polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile sono intervenuti a Lesmo, nella mattinata di sabato 29 marzo, per gestire l’emergenza conseguente alla caduta di un cornicione, parte del tetto e delle tegole da un edificio privato in via Lambro, all’angolo con la via Manzoni.

Lesmo: il proprietario è stato invitato alla messa in sicurezza

L’area interessata è stata prontamente messa in sicurezza e transennata. Il proprietario dello stabile è stato subito notificato dell’urgenza di provvedere alla messa in sicurezza del cornicione, del tetto e delle tegole. La cittadinanza è invitata in questa fase a non accedere al perimetro transennato, a garanzia della sicurezza di tutti.